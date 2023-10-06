На границе изъяты сотни килограммов украинских наркотиков, предназначенных для продажи в России

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ при участии Федеральной таможенной службы за год изъяли 370 кг синтетических наркотиков, которые пытались провезти с Украины через страны ЕС для реализации в России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
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