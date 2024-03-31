Весенний призыв стартовал в России

Известия/Павел Волков 1 апреля на территории России стартовал весенний призыв на срочную службу. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на официальном портале правовой информации.
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