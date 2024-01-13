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Еще один инсайдер подтвердил дату премьеры первого трейлера фильма “Дэдпул ...

Еще один инсайдер подтвердил дату премьеры первого трейлера фильма “Дэдпул ...

Еще один инсайдер подтвердил дату премьеры первого трейлера фильма “Дэдпул 3”Как сообщается, превью фильма “Дэдпул 3” начнется в воскресенье, во время Суперкубка, поскольку грядущий блокбастер Кинематографической вселенной Marvel планирует представить свой первый трейлер во время решающего матча НФЛ.

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