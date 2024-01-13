Еще один инсайдер подтвердил дату премьеры первого трейлера фильма “Дэдпул 3”Как сообщается, превью фильма “Дэдпул 3” начнется в воскресенье, во время Суперкубка, поскольку грядущий блокбастер Кинематографической вселенной Marvel планирует представить свой первый трейлер во время решающего матча НФЛ.