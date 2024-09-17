Клещи стали меньше нападать на жителей Калужской области

С наступлением осени клещи в Калужской области стали менее активны. За неделю к медикам с укусом клеща обратились всего 37 человекКак сообщили в управлении Роспотребнадзора по Калужской области, с 9 по 15 сентября 37 жителей нашего региона обратились к врачу с укусами клещей.