🌡️🌤️По данным ЦГМС в Волгоградской области 2️⃣1️⃣ апреля. Без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный: ночью 2-7 м/с, местами порывы 9-14 м/с; днем 5-10 м/с, местами порывы 🌬️15-20 м/с.
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🌡️🌤️По данным ЦГМС в Волгоградской области 2️⃣1️⃣ апреля. Без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный: ночью 2-7 м/с, местами порывы 9-14 м/с; днем 5-10 м/с, местами порывы 🌬️15-20 м/с.