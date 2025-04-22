В Челябинске пройдут репетиции парада Победы

В Челябинске начинаются репетиции парада Победы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», отработка торжественного построения войск Челябинского гарнизона пройдет на этой неделе на главной площади города.
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