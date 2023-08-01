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35-летний Эванс близок к подписанию однолетнего контракта с «МЮ». Защитник впечатлил тен Хага на предсезонке

35-летний защитник близок к подписанию однолетнего договора с манкунианским клубом, об этом сообщает Belfast Telegraph.

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