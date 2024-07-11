Страна и люди
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Страна и люди

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Дмитрий Медведев: «Необратимый путь Украины» в НАТО должен завершиться исчезновением Украины и НАТО

Дмитрий Медведев: «Необратимый путь Украины» в НАТО должен завершиться исчезновением Украины и НАТО

"We will continue to support it on its irreversible path to full Euro-Atlantic integration, including NATO membership" («Мы продолжим поддерживать [Украину] на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО»).

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