В украинском «Антонове» опровергли появившуюся информацию о строительстве второго самолёта Ан-225 «Мрия»

Появившаяся накануне новость о якобы строительстве Украиной второго экземпляра самолета Ан-225 "Мрия" оказалась недостоверной, в ГП "Антонов" опровергли данную информацию.
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