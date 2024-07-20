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Царьград

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Застрявшие в Красноярске пассажиры рейса индийской авиакомпании добрались до США

Застрявшие в Красноярске пассажиры рейса индийской авиакомпании добрались до США

Резервный борт авиакомпании Air India, забравший пассажиров рейса из Дели, приземлился в Сан-Франциско.

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