АЗ

Андрей Зарубкин

Не так давно сообщили о поимке банды мигрантов. Днем они строили дом для какого-то чиновника, а ночью шипованной дорожкой останавливали автомашины и убивали пассажиров. Когда у них спросили зачем они это делали, они ответили, что тренировались убивать русских. Хуснуллин предложил переселить жителей Средней Азии в Россию севернее Тулы. Он сказал, что в России много воды и мало жителей. В Каширском районе Московской области мигранты скупили две тысячи гектаров совхоза. Построили большую ферму. Жидкие отходы жизнедеятельности животных сливают в ручей впадающий в Оку. Рыба сдохла. Сильный запах. Работают в основном мигранты. Для местных работы практически нет.