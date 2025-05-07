БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Депутат Матвеев: "Мигрантов завозят так, словно есть некий план. Придётся снимать войска с фронта"

Депутат Матвеев: "Мигрантов завозят так, словно есть некий план. Придётся снимать войска с фронта"

На недавнем заседании коллегии МВД президенту докладывали о катастрофической ситуации с кадрами в полиции, обратил внимание депутат Государственной думы Михаил Матвеев.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Не так давно сообщили о поимке банды мигрантов. Днем они строили дом для какого-то чиновника, а ночью шипованной дорожкой останавливали автомашины и убивали пассажиров. Когда у них спросили зачем они это делали, они ответили, что тренировались убивать русских. Хуснуллин предложил переселить жителей Средней Азии в Россию севернее Тулы. Он сказал, что в России много воды и мало жителей. В Каширском районе Московской области мигранты скупили две тысячи гектаров совхоза. Построили большую ферму. Жидкие отходы жизнедеятельности животных сливают в ручей впадающий в Оку. Рыба сдохла. Сильный запах. Работают в основном мигранты. Для местных работы практически нет.
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