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Переходное правительство Сирии обратилось к Совбезу ООН с просьбой остановить

Переходное правительство Сирии обратилось к Совбезу ООН с просьбой остановить израильскую агрессию Переходное правительство Сирии призвало Совет Безопасности ООН принять меры, чтобы заставить Израиль немедленно прекратить свое вторжение на сирийскую территорию и уйти из районов, куда вошли его войска в нарушение соглашения о разъединении 1974 года, сообщает агентство Associated Press.

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Комментарии
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Maxim
Израиль - никогда не слушал Совбез..
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