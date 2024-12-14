Переходное правительство Сирии обратилось к Совбезу ООН с просьбой остановить израильскую агрессию Переходное правительство Сирии призвало Совет Безопасности ООН принять меры, чтобы заставить Израиль немедленно прекратить свое вторжение на сирийскую территорию и уйти из районов, куда вошли его войска в нарушение соглашения о разъединении 1974 года, сообщает агентство Associated Press.