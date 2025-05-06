Усиление позиций суверенистов в Румынии: народ недоволен участием Бухареста в брюссельской повестке

Фаворит повторных выборов президента Румынии – националист и унионист, лидер ультраправой партии «Альянс за объединение румын» Джеордже Симион – выиграл в первом туре с 40,96% голосов избирателей и имеет хорошую возможность взять второй.
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