Акции "Хэдхантера" фундаментально и конъюнктурно выглядят интересно

Индекс Мосбиржи в пятницу продемонстрировал символическое повышение второй день подряд и удержался выше 2800 пунктов при поддержке раллирующей нефти и слабого рубля, способствовавших сохранению позитивной динамики ряда ключевых «фишек».
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