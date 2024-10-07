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Новости экономики России

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Акции "Хэдхантера" фундаментально и конъюнктурно выглядят интересно

Индекс Мосбиржи в пятницу продемонстрировал символическое повышение второй день подряд и удержался выше 2800 пунктов при поддержке раллирующей нефти и слабого рубля, способствовавших сохранению позитивной динамики ряда ключевых «фишек».

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