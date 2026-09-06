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Газета.ру

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Почти сотня коров заболели узелковым дерматитом в двух деревнях Иркутского района

Почти сотня коров заболели узелковым дерматитом в двух деревнях Иркутского района

Почти сотня коров подлежит уничтожению в связи со вспышкой узелкового дерматита в деревнях Бутырки и Коты Иркутского района, где выявили семь очагов заболевания.

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