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Константин Бондаренко: В СМИ начали «отмазывать» незадачливых организаторов открытия Олимпиады в Париже

Константин Бондаренко: В СМИ начали «отмазывать» незадачливых организаторов открытия Олимпиады в Париже

Умиляет, как дружно в социальных сетях и в СМИ начали «отмазывать» незадачливых организаторов открытия Олимпиады в Париже — особенно после того, как возмутились верующие христиане.

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