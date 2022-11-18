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«Сент-Луис» выиграл 5-й матч подряд после 8 поражений, одолев «Вашингтон» (5:4 Б). Грайсс отразил 47 бросков из 51

«Сент-Луис» выиграл 5-й матч подряд после 8 поражений, одолев «Вашингтон». «Блюз» добились победы в домашнем матче с «Кэпиталс» (5:4 Б), уступив по броскам в створ (24:51).

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