«Сент-Луис» выиграл 5-й матч подряд после 8 поражений, одолев «Вашингтон» (5:4 Б). Грайсс отразил 47 бросков из 51

«Сент-Луис» выиграл 5-й матч подряд после 8 поражений, одолев «Вашингтон». «Блюз» добились победы в домашнем матче с «Кэпиталс» (5:4 Б), уступив по броскам в створ (24:51).
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