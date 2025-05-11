Новый папа Римский призвал к миру в Украине и прекращению огня в Газе

В своём первом обращении к верующим новый глава Римско-католической церкви, папа Римский Лев XIV, выступил с призывом к «справедливому и прочному миру» в Украине и немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа.
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