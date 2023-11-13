На Западе рассказали, к чему могут привести разногласия военных с Зеленским

Экс-разведчик Риттер: на Украине может начаться гражданская война Сакина Нуриева Olivier Matthys/Reuters Неудачи войск Украины на фронте, а также разногласия между украинским военным командованием и президентом страны Владимиром Зеленским могут привести к гражданской войне.
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