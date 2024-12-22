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Почему мужчины носят галстуки?

А вы когда-нибудь задумывались над тем, почему мужчины носят галстуки? Во многих журналах моды этот атрибут одежды называют самым бесполезным аксессуаром, при этом сам он больше напоминает петлю на шее, которую ещё нужно научиться завязывать.

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