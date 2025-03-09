В MMO Ghost точно будет рыбалка. Работа над проектом продвигается благодаря тест...

В MMO Ghost точно будет рыбалка. Работа над проектом продвигается благодаря тестированиямГрядущая MMO от Fantastic Pixel Castle, известная пока под названием Ghost, продолжает уверенно развиваться, находясь на ранних стадиях подготовки к производствуЧитать дальше → источник.
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