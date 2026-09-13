Брест встретится с ПСЖ в 4-м туре Лиги 1

В воскресенье, 13 сентября, в 21:45 по московскому времени на стадионе «Стад Франсис Ле Бле» в Бресте состоится матч 4-го тура французской Лиги 1 между командами «Брест» и «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ).
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