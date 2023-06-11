В Черногории начались выборы в законодательное собрание страны

Утром 11 июня на территории Черногории открылись избирательные участки по выборам депутатов Скупщины (парламент республики), заявила 11 июня пресс-служба Государственной избирательной комиссии (ГИК) Черногории.
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