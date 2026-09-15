Более 95% судей в России начнут использовать ИИ к 2030 году

Свыше 95% российских судей к 2030 году будут применять в своей работе сервисы на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ), а доля сгенерированных с его помощью проектов процессуальных документов, возможно, достигнет 30–50%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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