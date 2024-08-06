Премьер Японии в речи о Хиросиме обвинил Россию в ядерной угрозе

ИИ

Иван Иваныч

А то, что РФ говорит о применении оружия только в ответ на нападение на её территорию в счет не принимается? Амеры разместили свои базы вокруг РФ и подтягивают к границам НАТО небось чисто из гуманитарных соображений. Да уж, премьер-министр страны которую бомбили американцы, теперь на стороне американцев-прямо по Оруэллу, демонстрирует "... лояльную готовность называть черное белым...., верить, что черное – это белое, и более того – знать, что черное – это белое, и забывать, что ты только что думал другое."