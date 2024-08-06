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Премьер Японии в речи о Хиросиме обвинил Россию в ядерной угрозе

Премьер Японии в речи о Хиросиме обвинил Россию в ядерной угрозе

Премьер-министр Японии Фумио Кисида обвинил Россию в угрозах применения ядерного оружия. Об этом он заявил в ходе памятной церемонии в Парке мира в Хиросиме на 79-ю годовщину атомной бомбардировки города, передает ТАСС.

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Комментарии
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Россиянин
Самурай не доделанный.
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15 час.
Елена Верия
Они идиоты? Америка на них ядерную бомбу бросила! Отстаньте от России!
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11 час.
ИИ
Иван Иваныч
А то, что РФ говорит о применении оружия только в ответ на нападение на её территорию в счет не принимается? Амеры разместили свои базы вокруг РФ и подтягивают к границам НАТО небось чисто из гуманитарных соображений. Да уж,  премьер-министр страны которую бомбили американцы, теперь на стороне американцев-прямо по Оруэллу, демонстрирует &quot;... лояльную готовность называть черное белым...., верить, что черное – это белое, и более того – знать, что черное – это белое, и забывать, что ты только что думал другое.&quot;
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11 час.

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