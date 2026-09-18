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Что стоит за заявлением Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии о праве на самоопределение

Что стоит за заявлением Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии о праве на самоопределение

Мало кто из стран так долго проводил откровенно антироссийскую политику, периодически перерастающую в полноценные войны как Англия.

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