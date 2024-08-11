Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Роснедра оценили перспективы добычи марганца в Запорожской области

Роснедра оценили перспективы добычи марганца в Запорожской области

Разработка Больше-Токмакского месторождения в Запорожской области в перспективе сможет обеспечить Россию собственным марганцевым сырьем, по которому страна сейчас зависит от импорта, сообщил РИА Новости советник руководителя Роснедр Дмитрий Олейник.

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