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Минпросвещения определило учебный план для старшей школы

Минпросвещения определило учебный план для старшей школы

Минпросвещения утвердило обязательные школьные предметы для старших классов. Министерство просвещения РФ утвердило перечень обязательных учебных дисциплин для учеников 10–11-х классов.

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