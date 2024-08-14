"Последний отчаянный бросок": Катастрофа в Курске - худший из сценариев. Вычислены первые предатели. Главный вызов Дюмина

ФОТО: KremlinВчера 60K прочитали Военкор рассказал о худшем из всех возможных сценариев при продолжении боевых действий в Курской области - катастрофы на данный момент смогли избежать, но каким образом и какова угроза сейчас? С чем столкнётся Алексей Дюмин на Курском фронте, и действительно ли ему поставили важнейшие задачи в области - главный вызов.