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SHOT рассказал, как живет нынешний «король рилсов» Николай Василенко

SHOT рассказал, как живет нынешний «король рилсов» Николай Василенко

Еще в сентябре о Николае знали лишь ростовчане.SHOT узнал, как живет Николай Василенко, новый король рилсов, чьи ролики стали настоящим хитом в интернете.

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