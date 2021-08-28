В каких городах СССР была самая страшная преступность в Великую Отечественную

С момента начала Великой Отечественной войны в СССР происходит резкий рост преступности. Всеобщая неразбериха, наступление вражеских войск, дезертирство и резкое уровня жизни стали основными катализаторами ухудшения криминогенной обстановки.
С момента начала Великой Отечественной войны в СССР происходит резкий рост преступности. Всеобщая неразбериха, наступление вражеских войск, дезертирство и резкое уровня жизни стали основными катализаторами ухудшения криминогенной обстановки.
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