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В каких городах СССР была самая страшная преступность в Великую Отечественную

В каких городах СССР была самая страшная преступность в Великую Отечественную

С момента начала Великой Отечественной войны в СССР происходит резкий рост преступности. Всеобщая неразбериха, наступление вражеских войск, дезертирство и резкое уровня жизни стали основными катализаторами ухудшения криминогенной обстановки.

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Саша Панкратьев
Стрелять надо было всех, без разбора, а не цацкаться с ними, типа, судить !!! Раз была война, значит надо было действовать по закону военного времени !!!
Борис Осипов
Так и действовали...если они оказывали сопротивление...
Rustam Kuchkarov
Конечно, точно никто не знает. В Ташкент, как базовый тыловой город, ломанулись бандитские группы. У меня мама, 1932 года рождения, говорила, что по ночам, после комендантского часа в 22оо постоянно были выстрелы, взрывы, погони, было страшно. НКВД серьёзно боролось с бандитами, грабителями, дезертирами и агентами абвера. После войны ещё долго боролись с организованной преступностью, вторая волна пришла в 1966, после страшного землетрясения, чуть ли не половина всего преступного мира Союза приехала под видом строителей.
Сергей Лобачев
Их ещё и судили???

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