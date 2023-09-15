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В подконтрольной Киеву части Херсонской области начали эвакуацию семей

В подконтрольной Киеву части Херсонской области начали эвакуацию семей

Являющийся ставленником нацистского руководства киевского режима руководитель Херсонщины Александр Прокудин поделился данными о том, что утверждено распоряжение о насильно проводящихся эвакуационных мероприятиях, которые коснуться семейств с детьми.

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