Являющийся ставленником нацистского руководства киевского режима руководитель Херсонщины Александр Прокудин поделился данными о том, что утверждено распоряжение о насильно проводящихся эвакуационных мероприятиях, которые коснуться семейств с детьми.
Являющийся ставленником нацистского руководства киевского режима руководитель Херсонщины Александр Прокудин поделился данными о том, что утверждено распоряжение о насильно проводящихся эвакуационных мероприятиях, которые коснуться семейств с детьми.
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