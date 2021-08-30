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А может лишить всех выступающих "где хочу" права голоса?

А может лишить всех выступающих "где хочу" права голоса?

Позиция наших,так называемых,артистов меня дико умиляет! "- Не трогайте нас,артистов" - мы выше мирских политических разборок,мы где хотим там и выступаем! Не критикуйте нас ,мы люди искусства ,нам нет дела до всего того,что происходит в мире! Мы несем свое творчество!" Прекрасно ,отлично и замечательно ,но в таком случае не нужно вообще учитывать мнение всяких шоуменов ,не нужно их считать за граждан ,а им не надо высказывать свое мнение по любому поводу ибо получаются двойные стандарты.

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Sasha Sokolov
молодец пусть поет там, где его хотят слушать
Любовь Разбицкая
Пусть там и остаётся навсегда с теми «кто захотел слушать».
Sasha Sokolov
он из Москвы зачем ему Одесса?
Наталья Ефимова (Вишнёва)
Всегда был ... и это подтверждает!!!
mark nikitin
Сергей Гунькин
А с нашей элиты певцов он один такой? Пашинян ему в урок.
Сергей Гунькин
Ну не певец но тоже оттуда.
mark nikitin
Сергей Гунькин
Вот теперь пусть в Крыму выступит.
олег Онищенко
Ага, сначала голоса лишить попсу, потом уши заткнуть тем кто их слушает... Может лучше воспитывать вкус и развивать мозг? Это значительно сложнее чем клеить ярлыки и запрещать. Система запретов идет всегда по одной линии: сначала запрещают говорить, то что не нравится толпе, потом запрещают думать о том о чем запретили говорить, а потом заставляют думать то, что толпа всегда права... Никого не напоминает? Так что занимайтесь самовоспитанием и саморазвитием, учите критическому мышлению своих детей и воспитывайте в них вкус в искусстве и уважение к чужому мнению. Свобода одного заканчивается там где начинается свобода другого, а чтобы свобода разных граждан не мешала свободам других граждан нужно государство с его фискально-репрессивным аппаратом. Государство, любое и везде, есть инструмент насилия над личность во благо общества. Увы, но таковы реалии нашей жизни. Свобода, равенство, братство - это красивый, но лозунг. В абсолюте ни свобода, ни равенство, ни братство для ВСЕХ ЛЮДЕЙ НЕДОСТИЖИМЫ!!! Мы все разные и того, что достаточно одному другому кажется оскорбительно мало... и так во всем. Но однообразие и единомыслие мы, те кому за 50 пережили и знаем каково это, а людям по-моложе советую больше читать об условиях жизни в США, Украине, Польше, Прибалтике... Мне интересно автор тезиса о лишении права голоса не хотел бы стать НЕ гражданином страны где он родился и вырос?
Любовь Разбицкая
Вообще стоит ему посочувствовать. Видимо всё на столько плохо что отправился к туда, что якобы называется страной, за хоть какими-то денежными средствами. Напоминаю: Никогда не было такой страны как Украина и не будет, - это «дворовая собака», а у собаки всегда есть хозяин.
Nata
У них с супругой медицинская клиника. Так что с деньгами у них полный порядок в отличии от совести и порядочности.
Sasha Sokolov
Украина есть чтобы ты тут не фантазировала
mark nikitin
Любовь Разбицкая
Не совсем так. Точнее не трогать президента.
Ирина
Ха ,от КОГО освободить РФ врагов коммунистов ? От самих врагов коммунистов ?
mark nikitin
Борис Захарченко
Все говорят про Фому, а вы почему-то вставили про Ерёму...
GooDwin
Памятка для зомбированных рабов-идиотов!
Vladimir Lioubimcev
Артисты не на зарплате.... И артиста, как и волка, НОГИ КОРМЯТ. В данном случае с Малининым - горло.
Дмитрий Соловьев
да, почему-то про политиков и "слуг народа" ни звука
Vasily Golov
Доллар не пахнет- для России.Для Украины он пахнет российской агрессией. Ни доллара ей от Украины.Придет пора,когда доходы эстрадных деятелей будут мониторить.Расходы= доходам.Зарубежный ом или квартира и 100% за коммуналку.Как за второе жилье.
Дмитрий Соловьев
афтор, в чем больше "НЕпатиотизьма", в том что клоун спел в НЕдружественной стране или в том что у "слуги народа" счета, дети, виллы и яхты в Недружественных странах ?
Валерий Пашнин
Лишать не надо, пусть едят где хотят, чтобы только про Россию не говорили плохо.
Sasha Sokolov
малинин что то говорил плохое?
Анфиса Иванова
Ну и что, что выступил на Украине?! Разве он там что-то подленькое сказал о России , или горячо поддержал нынешнюю власть украинскую и её придурков-нациков?! Или вообще о российской политике что-то вякнул?! Если его хорошо приняла публика, - разве это плохо ? значит, та часть народа, которая пришла на концерт Малинина не злобствует на Россию и на её представителя , российского, любимого всеми - и русскими и украинцами - певца !!! И этот позитив приятен. А автор втюривает нам в души конру по Украине, давя на " жадность " певца и его, якобы, не патриотизм! Господи, уже за Малинина взялись ...как же мы любим всех скопом обс...ь.....
Людмила Тищенко
Одессит Жванецкий всё время "зарабатывал" в России - никто его не травил... и Ротару наши "не патриоты" подкармливали... Везде живут разные люди и вкусы у всех разные - Малинина слушают те, кому он нравится и совсем не важно где они живут.
Игорь Василевский
Но про событие с сожжением людей в своем городе он промолчал... Значит... что по вашему мнению сие значит? Одобрение окраинских властей, их боязнь или что?
GooDwin
Прекратите уже охоту на ведьм! Всё мечтаете о 1937 годе. А сами не боитесь в жернова репрессий попасть?
Лариса Фомичева
Вот не зря Пугачиха со свои молодым ...барем не выступает в Крыму.Бздят,воши,что всю их собстенность за границей оприходуют.Какие они все мерзкие....
Алексей Смирнов
Да кто ж их права голоса лишит? Народ ныне ничего не решает. а Путин подписывает закон о разрешении двойного гражданства чиновникам. в разрез всем ранее принятым и разрекламированным изменениям в конституцию. А вы тут о каких то менестрелях.

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