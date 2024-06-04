Челябинская область, г. Челябинск

Челябинск - город расположен на геологической границе Урала и Сибири на обоих берегах реки Миасс на гербе города изображен верблюд, в знак того, что через территорию города шли важные торговые пути, скульптуры верблюдов можно увидеть и на улицах города пересечение торговых путей, означает и пересечение разных культур и вероисповеданий.
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