Челябинская область, г. Челябинск

Челябинск - город расположен на геологической границе Урала и Сибири на обоих берегах реки Миасс на гербе города изображен верблюд, в знак того, что через территорию города шли важные торговые пути, скульптуры верблюдов можно увидеть и на улицах города пересечение торговых путей, означает и пересечение разных культур и вероисповеданий.