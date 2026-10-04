Сборная Португалии в меньшинстве и без Роналду победила Норвегию в Лиге наций

Сборная Португалии обыграла Норвегию в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций в Порту. Встреча проходила на стадионе «Драгау» и завершилась со счетом 2:1.
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