ЕГЭ хотят частично отменить, а бакалавриат и магистратуру уже отправили в прошлое

Общественный уполномоченный по вопросам детского национального контента Наталья Локтева называет перспективу выбора формата экзамена многообещающей инициативой, среди достоинств которой — решение накопившихся споров в формате диалога с непосредственной целевой аудиторией: школьниками и студентами.
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