Силуанов пообещал заговорить на татарском

Министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе годовой коллегии с участием президента Татарстана Рустама Минниханова заявил, что уже более 10 лет приезжает в Казань на итоговое финансовое совещание и скоро начнет читать доклады на татарском языке.
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