Отличный спортсмен, характер нордический

Громкий скандал прошлой недели — история Пелагеи, которой мелко мстит бывший муж хоккеист Иван. Пелагея с дочкой Таисией из личного архива Пелагеи Громкий скандал прошлой недели — история Пелагеи, которой мелко мстит бывший муж хоккеист Иван Телегин, проигравший уже четыре суда по искам певицы.