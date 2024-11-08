Крымское информ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымское информационное агентство

123 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    На парашюте в расположение нацбата Кракен (ну или любого другого) скинуть и пускай она там поддержку всеми возможными...В Симферополе за ...
  • Роман
    Лишить гражданства,если есть и отправить в бандерлогию к любимым вуйкам!!!В Симферополе за ...
  • tolip
    Шалашовка..В Симферополе за ...

Симферопольцы жалуются на «мистический» маммограф в симферопольской поликлинике №4

Симферопольцы жалуются на «мистический» маммограф в симферопольской поликлинике №4

«Крымская газета» попыталась выяснить о «мистическом» маммографе в Симферопольской поликлинике №4. Как жаловались пациенты этой поликлиники, в очередной раз там больше месяца не работает аппарат, входящий в перечень стандарта диспансеризации для выявления онкологических заболеваний для женщин в возрасте от 40 до 75 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх