Симферопольцы жалуются на «мистический» маммограф в симферопольской поликлинике №4

«Крымская газета» попыталась выяснить о «мистическом» маммографе в Симферопольской поликлинике №4. Как жаловались пациенты этой поликлиники, в очередной раз там больше месяца не работает аппарат, входящий в перечень стандарта диспансеризации для выявления онкологических заболеваний для женщин в возрасте от 40 до 75 лет.