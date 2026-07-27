В Барнауле ищут подрядчика для разработки проекта ремонта бомбоубежищ за 10 млн рублей

В перечень работ входят обновление систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и вентиляции Барнаульский "Горэлектротранс" объявил поиск подрядчика для разработки проектной документации на капитальный ремонт двух защитных сооружений гражданской обороны.