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В Барнауле ищут подрядчика для разработки проекта ремонта бомбоубежищ за 10 млн рублей

В Барнауле ищут подрядчика для разработки проекта ремонта бомбоубежищ за 10 млн рублей

В перечень работ входят обновление систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и вентиляции Барнаульский "Горэлектротранс" объявил поиск подрядчика для разработки проектной документации на капитальный ремонт двух защитных сооружений гражданской обороны.

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