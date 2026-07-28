Массовая авария парализовала движение на Волгоградском проспекте в Москве. Недалеко от станции метро «Текстильщики» на пересечении проспекта и Люблинской улицы столкнулись пять автомобилей, пишет издание MSK1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии