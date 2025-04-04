«Это очень атмосферное и яркое городское событие»: в Петербурге с 18 по 20 апреля пройдет международная мотовыставка IMIS-2025

О предстоящем празднике рассказал один из ее организаторов Михаил Некрасов (0+) - Михаил, что станет главной темой в этом году? - Мотокультура, дизайн и конструирование, мототуризм и путешествия, междунар одное сотрудничество и мотоспорт.