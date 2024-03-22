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Четвероногие помощники и друзья бойцов СВО

Четвероногие помощники и друзья бойцов СВО

Первых собак люди приручили еще задолго до нашей эры. Сегодня, спустя многие тысячелетия, эти четвероногие животные присутствуют практически во всех сферах человеческой жизни: в частных домах, в службах психологической поддержки, в пожарной охране, в таможне, в полиции и даже в вооруженных силах разных стран.

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