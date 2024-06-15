Добрый Мир
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Добрый Мир

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США грозят российскому ВМФ атомной подлодкой: это новый Карибский кризис?

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Да нам насрать на хотелки шевелюрного идиота. Пусть свои бпла убирают из черного моря.
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16 час.

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