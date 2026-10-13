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В Красноярске задержали мужчину, напавшего на девятилетнюю девочку

В Красноярске задержали мужчину, напавшего на девятилетнюю девочку

Правоохранители задержали местного жителя, напавшего на девятилетнюю девочку в Красноярске. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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