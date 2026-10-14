Вот уж в чём человеку нельзя отказать, так это в кулинарной фантазии. Мы можем съесть практически всё: Жёсткое вывариваем, жидкое выпариваем, мягкое замораживаем, а яды используем как специи, ведь они вызывают приятное жжение или онемение.