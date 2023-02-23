Послевоенные немецкие джипы

Мы очень часто используем слово «джип», даже не задумываясь: а что же оно обозначает? Особенно сильно в этом деле преуспели бравые автомобильные журналисты, норовящие назвать джипом каждый подвернувшийся под их горячую творческую руку полноприводный универсал с увеличенным дорожным просветом.