Беженка из Курской области: ВСУ расстреливали мирных, отрезали головы старикам, мучили детей

Жительница Курской области из приграничного поселка Коренево рассказала о том, что наемники ВСУ зверствовали в занятых курских селах — расстреливали мирных, отрезали головы старикам, мучили детей, а на разошедшихся в соцсетях видео с убитыми людьми она узнает своих знакомых.