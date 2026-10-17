У границы ЕС прогремели взрывы: главная новость СВО 17 октябряНочью 16 октября эпицентр ударов «Гераней» сместился в Волынскую и Ровенскую области, а также в Ивано-Франковскую — регионы, которые ранее почти не фигурировали в сводках.