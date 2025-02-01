10 советов игрокам НБА, как изящно постареть и правильно закончить карьеру

Памятка от Вадима Борисова. Сейчас вокруг НБА ходит много рассуждений насчет того, что старая гвардия – Леброн, Карри, Дюрэнт, Крис Пол – вот-вот уйдет на пенсию, и облик лиги после этого сильно изменится.
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